〈北部〉麻疹病患再增3名 衛局追蹤接觸者

2018-04-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府衛生局前天接獲疾病管制署通知，麻疹確診病患又增三名，自三月卅一日至昨日止，累計共九名，累計接觸者為八三○名，新增病例中一人為虎航空服員，另兩人為境外移入確診個案的接觸者發病，其中一人是林口長庚醫院男護理師，衛生局已對新確診個案接觸者進行追蹤調查。

提升醫院感染管制指揮層級

桃園新增三個病例中，由於有醫院護理人員，衛生局已提高醫院感染管制的指揮層級，並召開緊急應變會議成立疫情應變小組，除提醒醫護人員應提高警覺，要於第一時間掌握醫護人員的健康資訊，主動通報及處理，防止麻疹疫情持續擴大。

衛生局疾病管理科長陳效君表示，這名男護理師在急診室工作，四月四日接觸到麻疹確診病例，之後就被列為接觸者進行監測，未料在十九日發病，所幸發病後透過防疫系統，以隔離路線進行就醫，因此發病後並無接觸者，目前追蹤其發病前四天的接觸者，也就是從十五到十九日，這段期間這名男護理師除上班外，也有休假。

另，為有效杜絕機場疫情擴散及管理，疾病管制署北區管制中心亦於十九日召開「麻疹群聚感染案」應變會議，衛生局亦配合中央政策積極辦理，持續督導桃園市各醫療院所，共同防止疫情擴大。

有症狀應由防疫員協助就醫

衛生局表示，由於麻疹傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳播，呼籲民眾若曾與確診病例接觸，請自主健康管理十八天（自最後接觸日起算），出入公共場所或搭乘大眾交通運輸工具時，務必戴口罩，衛生局亦主動將口罩及衛教單張給接觸者。

衛生局並提醒接觸者，若出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，請不要自行就醫，應撥打防疫專線一九二二，由防疫人員協助安排就醫。