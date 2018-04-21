〈北部〉畢展首見動畫 宜中女學生電玩找靈感

2018-04-21

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立宜蘭高中美術班畢業展首度出現動畫作品！熱愛電玩的女學生拍攝近千張照片，製作逐格動畫，另有神祕密室中的雕刻光影作品，呈現迷幻風格。

宜蘭高中第十六屆美術班畢業成果展，昨天起在宜中生活科技館暨美術館展到五月四日。畢業展總召林冠君說，這次展覽主題設定「晚睡症侯群」，起因是美術班學生創作和學習過程，常熬夜趕作業，彼此戲稱罹患「晚睡症候群」，詮釋高中三年美術班生涯的酸甜苦辣。

美術老師陳新郁說，本屆有二十六名學生參加，超過九十件作品參展，包含繪畫、雕塑、動畫、裝置藝術，其中動畫創作是宜中美術班畢業展舉辦以來首度出現。

學生宋予辰熱愛電玩遊戲，喜歡打「傳說對決」，她以自己為主角，拍攝在校日常生活，製作成逐格動畫，故事裡描述她上課時睡著，夢到打電玩遊戲打得很開心，為了籌備參展動畫，拍攝近千張照片才組成三分鐘動畫短片。

「遇到重重阻礙，還是想追尋夢想！」另名學生邱靖喻以動畫表現高中生活的困難與壓力，她的動畫作品描述一條魚的身體被啃食，剩下魚骨頭，象徵瘦弱的自己，最後找回自我，發揮專長學以致用。

除了動畫作品，展場角落有間黑暗密室，掀開簾子，黑暗中的光影折射，呈現美麗精緻雕刻及版畫倒影，學生唐可俐以版畫為基礎，在透明壓克力板上刻出被微風吹拂的女孩，懸掛在會場的壓克力板作品，投以微光，搭配電風扇製造的風力，讓映照牆上影子微微搖晃，顯得更有動態感。