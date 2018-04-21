〈北部〉土資場遭檢舉埋毒廢 花蓮議長兒喊冤

2018-04-21

1個月內被開挖3次 質疑環局稽查濫權

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣議長賴進坤家族經營的土資場遭檢舉疑似違法掩埋有毒廢棄物，環保局開挖稽查，前天是近一個月內第三次挖掘，共採樣場區二處土堆、四個地點，帶回廿餘罐土壤。負責人玟豪公司議長賴進坤次子賴俊弘昨首度出面喊冤，強調自送採樣檢驗結果都合格，盼縣府還他清白。

花蓮縣政府環保局長饒忠前日帶隊，出動二台大型機具進駐位在秀林鄉和平村玟豪公司旗下的廢棄物處理場，以鑽孔機下挖十六公尺採樣，化驗是否含有非法毒物；由於一個月內已開挖第三次，賴俊弘質疑稽查行為恐涉濫權；對此，饒忠回應「檢舉案依法行政。」

自行採樣送驗均合格 賴俊弘盼還清白

賴俊弘昨也首度出面喊冤，強調土資場經營十多年來，都有自主採樣，並配合環保局稽查，從未有過違法情形，如今縣府大動作開挖，若真有挖出證據，該起訴就起訴，若沒有也該還他清白，而不是一直浪費公帑，用公權力騷擾業者。

他強調，從一百零四年至昨日，環保局已採樣八次，公司也有自行採樣送驗，前七次檢驗項目包括總汞、砷、鎘、銅、鉻、鉛、硒、鋇及六價鉻，結果都合格；玟豪公司是依法領有一般事業廢棄物處理許可證的公司，除符合環保法規，也從未檢出含有毒廢棄物。

賴俊弘說，環保局近三次開挖後的檢測報告，都未公布並讓公司知道，每次稽查只能接受配合、也從未拒絕，盼若無違法事實，能還他們清白，避免造成商譽及名譽上的損害，讓家族背負汙名。

環局長：負責採樣 化驗結果送司法機關

饒忠表示，接獲陳情檢舉後，都必須依照「花蓮縣政府陳情案件作業要點」處理，若無具體事證、重複案件就簽結，若有具體案件則要處置，否則就是瀆職；環保局現階段僅依法「負責採樣」，過程嚴謹、全程錄影，樣品也都密封還有雙方簽名，至於化驗結果要移送司法機關，由司法機關偵辦。

「政治追殺！」議長賴進坤說，對兒子捲入事件風暴深感歉意，整起事件懷疑背後應有「政治力介入司法配合調查」，強調若真挖到違法有毒物就趕快起訴，不要嫁禍、凌遲和誣陷，毀損家族事業的名譽。