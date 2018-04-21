〈北部〉苗縣節能家電補助開跑

2018-04-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府向行政院經濟部能源局爭取四千二百七十二萬，其中七成五約三千一百九十萬用來直接補助苗栗鄉親，作為家裡汰舊換新、購置節能家電補助，活動從昨天起到十月三十一日止，補助採「申請核准制」，希望鄉親一起來節電、省荷包。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群指出，參加這項活動者，需經苗縣府通知符合資格後再行購買，以避免民眾因計畫經費用罄，而未能獲得補助，補助對象包含住宅、服務業、集合住宅及機關學校等，額滿為止。

黃智群表示，住宅用戶補助冷氣、冰箱、洗衣機、電視等家電汰舊換新，每台原則補助三千元，同一裝機地址以五台為限。

至於服務業、集合住宅及機關學校則補助「無風管空氣調節機」汰舊換新補助（每KW額定總冷氣能力補助二千五百元）、老舊辦公室、室內停車場之「智慧照明」購置及導入「能源管理系統」，至於申請補助的電器，須為能源效率分級一或二級之產品。

補助詳情，以及申請表單請參閱苗栗縣政府工商發展處官網／表單下載／公用事業科（https://www.miaoli.gov.tw/economic_development/normalIndex.php?forewordTypeID=0&frontTitleMenuID=945） 或電洽：037-558261。