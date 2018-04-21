〈北部〉苗縣捕蜂抓蛇 預計5月起委外

2018-04-21

目前正在辦理招標作業

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕消防人員工作勤務繁重，而捕蜂抓蛇問題是否由消防人員處理也引發討論，苗栗縣政府獲中央補助外包捕蜂、抓蛇業務，若順利標出，預計五月份正式委外，民眾只要打一一九專線即會請廠商處理，至於經費約一千六百萬，顯現出捕蜂抓蛇所耗費的人力與物力。

全國只有屏東縣成功委外

全國目前只有屏東縣成功委外，台北市、桃園市都透過義消兼差辦理，新北市則聘請動保人員處理，台南則僅有捕蜂業務成功委外，顯示委外辦理仍有難度。

消防局：緊急狀況仍會處理

苗栗縣消防局強調，由於政策剛實施，廠商難免會觀望，所以目前成功委外的案例不多。至於有部分偏遠地區居民擔憂，例如泰安鄉曾出現大量毒蛇亂竄情形，委外經營時效性是否來得及。

消防局表示，委外處理後，會與廠商溝通，面對緊急狀況會立刻前往處理，期限為一小時，且之前泰安鄉各地的消防分隊出勤捕蛇狀況並無異常增加，也無實證有人放生。

也有泰安鄉民說，之前碰到毒蛇常常自己就用亂棒打死，已經習以為常，但象鼻、梅園及士林村地處偏遠，擔心通報廠商，因路程遙遠，有時效性問題，盼相關單位能重視偏鄉居民生命安全。

苗栗縣消防局指出，行政院考量捕蜂捉蛇等為民服務案件，向來出於公共安全，以及迅速解除民眾生命威脅或救護，保障人民安全。

但相關業務已經對於消防人員緊急救災、救護及災害防救等法定業務產生排擠作用，所以從今年起至一○九年，補助地方政府編列預算 ，委由外包廠商處理。

「基本上沒接受過捕蜂抓蛇的訓練！」，消防人員感嘆，之前常常接到報案電話，就算會怕蛇、怕蜂，穿上裝備還是必須出勤，而且不時面對毒蛇，難免會恐懼。

苗栗縣消防局統計，近年來捕蜂抓蛇每年出勤案件數都超過三千件，有時甚至破四千件，也消防人員疲於奔命。

根據行政院統計，補助全國各縣市政府經費約一點三億。苗栗縣消防局則說，委外承包後，包商需準備車輛、人力、器具以及保險等，所費不貲，所以經費才會將近一千六百萬，目前苗栗縣正辦理招標作業，若順利標出，將於五月實施。