〈北部〉棒棒糖手工皂 議員憂誤食

2018-04-21

衛局長認為要有明顯標示

〔記者謝武雄／桃園報導〕坊間婚禮新人大都會贈送一些小禮品給賓客，市議員楊朝偉昨在衛生局工作報告中，出示一年多來參加婚禮收集的各項婚禮小品，很多看起來是棒棒糖、小餅乾，實際上卻是手工皂，但上頭不僅標示有問題，也擔心小朋友誤食出問題；衛生局長王文彥了解狀況後，認為婚禮小品還是要加強管制，即使是手工皂也要有明顯標示。

王文彥表示，婚禮小品有可能是大包裝的商品，外包裝雖有標示，但裡頭商品拿出來後就不見得有標示，因此無法單從零散的商品判定標示是否有問題，但食品造型的手工皂的確有誤食風險，只是手工皂並不屬於食品，只能建議業者要有明顯標示。

食品藥物管理科長關百娟表示，婚禮小品大都是新人在網路上購買，但消費糾紛也很多，建議新人把握四個原則，首先是詳閱商品內容物、數量與淨重規格及業者登錄字號，若無法於網頁提供完整內容，可查詢業者提供的ＱＲ碼，下單前應留意訂購商品的種類價格，交貨日期及方式是否明確，最後則是收到商品後應儘速檢查包裝是否完整、內容物是否短少或腐敗，若有瑕疵應立即通知業者處理。

楊朝偉在議會首先詢問王文彥、副市長王明德結婚多久，隨後拿出一大盒婚禮小品說，現在年輕人結婚都會送小禮物給賓客，他曾經看過漂亮的馬卡龍蛋糕、布丁、棒棒糖，其實全部都是手工皂，由於標示不明顯，他很擔心小朋友誤食，此外，也有些婚禮小品送棒棒糖、棉花糖等食品，但上頭也無清楚標示，很擔心是否過期，相關單位應該重視此類問題。