〈北部〉安農溪自行車道 明年初全線貫通

2018-04-21

獲體育署補助打通「最後一哩路」

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣安農溪柯仔林段自行車道，獲教育部體育署補助經費，加上冬山鄉公所配合款共一千六百萬元，要打通一‧三三公里瓶頸，預計七月發包動工，明年初可望完工，完成最後一哩路。

安農溪柯仔林段自行車道，西起分洪堰風景區，東到安農溪、羅東溪匯流處，位在下游的兩溪匯流處，仍有一‧三三公里尚未開闢。

冬山鄉公所去年底向體育署爭取經費新闢路線，盼儘早完成環狀自行車道網，全案拍板定案，中央補助一千兩百八十萬元、公所配合款三百廿萬元，總經費一千六百萬元。

冬山鄉公所說，這項工程除了闢建新路段，上游處分洪堰風景區既有車道，也會一併加寬，如果全線貫通，柯仔林段自行車道全長有六‧七公里，日後到此騎車將「通行無阻」。

安農溪源自三星鄉蘭陽發電廠發電剩餘水，溪水終年不枯，在分洪堰風景區分流，流經北成橋再與羅東溪匯流，沿線高灘地綠美化，主要由地方人士認養、修剪，放眼望去綠草如茵。

配合款預算審議後 7月前發包動工

鄉公所說，安農溪柯仔林段自行車道完成後，可與溪南環線、羅東溪右岸自行車道串連，構成宜蘭縣溪南地區自行車路網，可通往梅花湖、羅東運動公園、冬山河親水公園。

全案已在設計階段，等到鄉代會完成配合款預算審議，七月前就能發包動工，工期六個月，最快可在明年初完工，讓安農溪自行車道網更完善。