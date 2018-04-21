〈北部〉鐵路噪音擾鄰 三義雙湖人爭建隔音牆

2018-04-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉雙湖社區活動中心，位處台鐵西部山線鐵道旁，每逢列車行經，噪音擾人；地方人士陳情，經立委陳超明服務處邀集會勘，台灣鐵路管理局同意增設隔音牆。

台鐵允諾設置

三義鄉雙湖村過去沒有社區活動中心，經鄉公所向內政部爭取四百萬元、苗縣府補助三百萬元及自籌四百廿五萬元並購地，在台鐵與台十三線雙湖高架橋之間新建社區活動中心。

雙湖社區活動中心於去年六月間完工啟用，外觀融入三義舊火車站設計，採斜屋頂樣式，同時響應綠建築概念，門廊部分利用採光罩呈現舊有木桁架結構，以現代建材及舊有建築元素融合在地特色。

嶄新的社區活動中心不僅是村民集會之處，也為社區照顧關懷據點。但因緊鄰鐵道，也讓在此活動的村民飽受列車噪音之擾。

村長田永桂說，活動中心與鐵軌距離不到十公尺，且鐵道為西部幹線，從早到晚，平均一個小時就有二到三列列車行經；村民集會時，往往因列車行經得停止中斷，另因社區發展協會辦公室就設在活動中心內，辦公人員更是得終日忍受噪音。

村辦公處透過鄉公所向立委陳超明服務處陳情，服務處日前邀請鐵路局會勘，鐵路局同意增設隔音牆，降低列車行經噪音的影響。

另，苗栗縣三義鄉台十三線為南北幹線，車流量多；鄉民代表王文成，長期擔任僑成國小導護志工，於上、下學在路口協助學童過馬路，他觀察到，騎車南下載送孩童上學的家長，往往得趁對向車流間斷空隙，左彎入學校，險象環生，建議於該路口增設左轉待轉區或其他方式，維護路口交通安全。

鄉長徐文達表示，台十三線為公路總局管理道路，鄉公所已行文反映，將擇日會勘，研議解決之道。