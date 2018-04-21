〈北部〉拓寬拖4月 竹東光明路下週通車

2018-04-21

台鐵作業預計23日完成

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮光明路拓寬工程，原訂去年十一月底完工，但因最後十公尺台鐵上員平交道路段的配合作業延宕四個多月；竹東鎮公所昨天表示，台鐵作業預計二十三日完成，會迅速回鋪路面並劃設標線，預計下週讓右轉專用道通車，紓解竹科上下班的車潮。

最後10公尺 終於要動工

「這裡天天都在塞車，那個快要做好的右轉專用道到底什麼時候才可以完工通車？」銜接公道五路和中興路兩大交通要道的光明路，每到上下班交通尖峰時段，就會湧入竹科上班車潮，造成車輛大排長龍，附近住戶抱怨連連，對這項工程延宕四個多月還沒有完工，相當不滿。

台鐵：流標加過年 才會拖延

這段期間竹東鎮公所多次和台灣鐵路管理局協調聯繫，得知負責號誌、柵欄部分的台鐵電務段去年十一月就上網招標相關工程，由於內部作業程序的關係，必須呈台北簽核，後來流標又再次招標，且工期約需一個月，電務段部分完成後，還要由台鐵工務段進行平交道拓寬工程，加上農曆春節休假，才會一拖再拖。

公所：將儘快鋪路標線

鎮公所表示，全長二○九公尺的光明路拓寬工程，以二○七萬元發包，路寬從原本八公尺拓寬為十點五公尺，在北上路段增設一個三．五公尺寬的右轉專用車道，去年八月一日開工，去年十一月中旬就已做到上員路平交道前，最後十公尺路段需台鐵配合作業，但因發包不順利持續延宕，直到四月初才順利進行，預計二十三日完成最後的部分。

鎮公所強調，只要台鐵一完成最後十公尺路段的配合作業，公所就會立刻回鋪路面，並且劃設標線，請縣府調整交通號誌，拓寬增設的右轉專用道，很快就可以開放通車，屆時，將可迅速分流要上東西向快速公路或福爾摩沙高速公路的北上車流，改善該道路尖峰時段塞車窘境。