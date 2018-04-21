〈北部〉阿姆坪防淤隧道動工 力求提升工安

2018-04-21

各單位簽安全伙伴宣言

〔記者許倬勛／大溪報導〕列入前瞻基礎建設計畫的「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」，十六日舉行動工典禮，完工後每年將增加六十四萬立方公尺的清淤能力，可望讓石門水庫起死回生；昨天經濟部水利署、市府勞動局、北區水資源局等單位，在石門水庫依山閣共同簽署「安全伙伴宣言」，締結安全伙伴關係，未來將辦理安全衛生訓練、經驗交流等，希望能提升施工期間的安全管理水準，杜絕職業災害發生。

北區水資源局長江明郎表示，依據「勞動檢查法」規定，隧道長度一千公尺以上屬於丁類危險工作場所，阿姆坪防淤隧道長度三七○二公尺，為避免工安風險，因此簽訂安全伙伴計畫，制定各項安全管理措施，其中，將優先辦理阿姆坪防淤隧道開挖作業、後池堰下游河道整理臨水作業、抽泥浚渫水上作業、潛水員閘門檢查水下作業等四項案件，以提升安全衛生及建立防災作業參考手冊及緊急應變程序。

市府勞工局表示，勞工若發生意外，依「職業災害勞工保護法」可分為醫療補償、醫療期間工資補償、殘廢補償及死亡補償，桃園市也設有職業災害慰問金，依事故程度給付金額，讓勞工有多一層的保障。

受近年極端降雨氣候等因素影響，造成石門水庫大量淤積，水庫容量剩下原庫容量約三分之二，水利署長賴建信指出，阿姆坪防淤隧道工程是石門水庫的延壽良帖，隧道可做為抽泥、沖淤兼運砂通道，完工後可增加石門水庫每秒六百立方公尺排洪量，是條具有減淤、防洪及減碳的多功能隧道。