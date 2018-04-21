〈北部〉監控麻疹疫情 衛局列管257人

2018-04-21

主動上門衛教、送口罩達450人次

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市是此波麻疹疫情的重災區，全國十二個病例，桃園就有六例，最近增加三例都與機場工作有關，衛生局昨天到議會工作報告，藍綠議員都很關心麻疹疫情問題，也擔心接觸者四處「趴趴走」，會讓疫情擴大無法收拾；衛生局長王文彥表示，持續嚴密監控疫情，根據目前掌握的狀況，與麻疹病患接觸者共有四百多人，列管二五七人、解除監測一九一人，另衛生局採主動服務態度，主動上門衛教、送口罩達四五○人次。

市議員黃景熙、呂林小鳳說，此次桃園是麻疹疫情重災區，坊間人心惶惶，衛生局應該透過大眾傳播媒體持續宣導；市議員范綱祥也認為，目前對於接觸者只能柔性勸導，無法強制居家自主管理，形同「不定時炸彈」；市議員林政賢也提到，桃園的六個病例，有四個是屬於接觸者發病，要求衛生局加強接觸者追蹤管制。

市議員呂淑真說，這一波麻疹疫情有很多商家中彈，生意變得異常冷清，即使解除管制還是乏人問津，建議日後發布類似消息要更慎重；市議員劉仁照說，這次桃園六個病例，有三個與機場有關，桃園是機場所在地，應該要更重視防疫。

王文彥表示，接種疫苗是最有效的預防感染方式，但是防護力會隨著接種時間遞減，建議部分幼年曾接種疫苗者，如果要到流行地區前可至旅遊醫學門診評估接種需求，而家中如有滿一歲的幼兒，請帶往衛生所或合約院所接種疫苗。

出現症狀打防疫專線 勿自行就醫

衛生局說，疾病管制署於十八日公佈桃園市再確診三名麻疹個案，其中兩人為虎航員工、一人為機場地勤人員，都與機場有關，目前桃園市麻疹確診個案累計六人，均已過可傳染期，健康監測狀況良好。

衛生局也提醒，麻疹傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳播，呼籲民眾若曾與確定病例接觸，請自主健康管理十八天（自最後接觸日起算），出入公共場所或搭乘大眾交通運輸工具時務必配戴口罩，衛生局亦主動送達防疫口罩及衛教單張給接觸者；此外，出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀，請不要自行就醫，應立即撥打防疫專線一九二二，聯繫防疫人員協助安排就醫，以避免更多人接觸。