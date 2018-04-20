〈北部〉民申請退款竟收到捐款收據 花蓮縣府遭疑「強迫捐款」

2018-04-20

本週入帳 縣府：「一定會完成退款」

〔記者花孟璟／花蓮報導〕○二○六地震過後，因社會各界對善款拿來用在企業紓困有意見，花蓮縣府開放民眾退款，共有一千四百多筆、退款總額四千多萬元，最近有退款人收到「捐款收據」，質疑「被強迫捐款」！花蓮縣府強調「一定會退款」，本週會陸續入賬，請退款人注意帳戶。

有網友十八日晚間在PTT花蓮版貼文「地震捐款退款事宜」，詢問「有人退款成功了嗎」？該網友說，他上個月已把退款資料寄給花蓮縣政府申請退款了，但前天十八日卻收到日期「四月十六日」的捐款收據，令他不禁懷疑「這是強迫捐的意思嗎」？下面有另一名退款人說「他也收到收據了」。

花蓮縣府強調，「一定會完成退款」，已將退款帳目送主計室，只要退款人提供的退款帳戶等相關資料都完整，一定可以收到退款，本週起陸續轉帳；不過，一千四百筆退款資料中，約有一百筆資料不齊，還在設法聯繫接觸中，如四月底民眾還沒有看到退款入賬，可打電話洽詢花蓮縣政府社會處專線，電話（03）8225178。

20餘萬筆捐款 有的退款人不及抽出

縣府社會處長陳玟祺說，部份退款人收到「捐款收據」的原因，不是「被強迫捐款」，而是因為捐款收據多達二十多萬筆，由縣府統一印製、本月陸續大量寄發；但因受理民眾退款，又得從廿萬筆收據中，抽出退款的一千四百多位捐款人收據，可能因抽單過程有漏失，才會導致有申請退款的民眾，還是收到捐款收據。

陳玟祺也說，部份退款人會收到捐款收據，但退款總表已送國稅局進行核對，因此退款人無法以該捐款單據作為綜合所得稅列舉扣除項目。