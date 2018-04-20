〈北部〉火金姑舞夜空 小礁溪山區絕美螢光畫

2018-04-20

3公里長路段螢光點點

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉進入螢火蟲季，小礁溪產業道路、聖母山莊步道等地，入夜後處處可見螢火蟲小光點，小礁溪居悠谷農莊老闆林松柏說，連日來小礁溪山路三、四公里長路段，夜間佈滿螢火蟲，宛如變身絕美星空，揭開春季限定的「螢光點點」美景。

每年四月初至六月，礁溪鄉山區少有光害，加上自然環境及水源維護良好，山谷常有成群螢火蟲，許多遊客與攝影師選在這個時間點上山，在夜間捕捉難得美景。

林松柏說，今年螢火蟲季比往年提早一週，三月底已現蹤，目前數量最多，在黑夜中閃閃發亮，把小礁溪山區點綴成不夜城，美麗的螢火蟲生態景觀，五、六年前被外地登山客目睹，經口耳相傳，賞螢成為當地生態旅遊賣點。

礁溪公所裝燈罩減光害

礁溪鄉公所去年把小礁溪山區產業道路路燈裝上紅色燈罩減少光害，林松柏也請上山欣賞螢遊客，勿帶手電筒，不要喧嘩，讓螢火蟲生態不受破壞得以永續。

礁溪鄉長林錫忠說，鄉公所為了保護珍貴的自然生態，全力幫忙地方做好螢火蟲保育，鄉內除了小礁溪，聖母山莊步道也有大批螢火蟲，歡迎上山欣賞，請大家維護環境整潔。

螢火蟲俗稱「火金姑」，台灣有六十多種，最常見的有黑翅螢、山窗螢及黃緣螢，在傍晚太陽下山後出現，現在是賞螢最佳時機。