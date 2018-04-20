〈北部〉火金姑來了 苗縣推10大賞螢秘境

〔記者鄭名翔、彭健禮／苗栗報導〕近來苗栗縣山區入夜後，樹林裡閃爍螢光點綴雪白桐花，成為山城入春最美景致。隨著陸續展開的油桐花季，螢火蟲季也接力登場，每年四月中旬至五月中旬，許多山區都可見螢火蟲穿梭，猶如綠色星光令人著迷，苗栗縣政府將於五月五日在西湖渡假村舉辦賞螢活動，同時也彙整三灣、南庄、通霄、卓蘭、大湖、三義等處共十區的休閒農場，提供遊客賞螢好去處。
月中至下月中旬 最佳賞螢時機
苗栗縣長徐耀昌表示，螢火蟲在客家語唸做「火焰蟲」，三灣、通霄、大湖及三義地區因較少大型開發，因此山區孕育豐富自然生態，再加上螢火蟲喜歡潮濕、溫暖環境，近來正逢幾陣春雨，使得這些鄉鎮內多處農場都可看見密集的螢火蟲，也吸引許多遊客前來賞螢。
農業處也推縣內十處熱門賞螢農業區，分別為三灣鄉的三灣梨鄉休閒農業區內的永和山茶廠、北埔山林秘境、侑橘休閒農場；南庄鄉南江休閒農業區的幸福綠光民宿；通霄鎮福興南和休閒農業區的飛螢農莊。
大湖鄉則有薑麻園休閒農業區的菊園民宿、雲也居一休閒農場及馬那邦休閒農業區的水頭人家；卓蘭鎮壢西坪休閒農業區的卓蘭岩川民宿；三義鄉雙潭休閒農業區的山板樵休閒農場等，皆是賞螢好去處。
西湖渡假村 將辦星光閃閃音樂會
苗縣府將五月五日下午四點起在三義鄉西湖渡假村舉辦星光閃閃音樂會活動，大湖鄉公所則於五月五、六日兩天於薑麻園休閒農業區推出賞螢導覽。但農業處也提醒，民眾須避免喧嘩、捕抓螢火蟲及手電筒照射，才不致影響螢火蟲生態。
搭公車賞桐花 打卡上傳抽大獎
此外，又到了桐花季節，公路總局鼓勵民眾多利用公共運輸賞花，舉辦「和你桐遊去」踩點打卡抽大獎活動，活動於即日起到六月十五日，凡在桃園、新竹、苗栗、台中等地搭乘當地行經有賞桐景點的公車路線，拍下公車、桐花景點照各一張，上傳（http://www.taiwan2384.com.tw），就有機會獲得iPhoneX、iPad Pro等好禮。