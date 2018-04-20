〈北部〉邀爸爸說故事 竹市閱讀節明登場

2018-04-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕最美的風是翻開書的風！新竹市文化局推出閱讀節，首波活動明天（廿一日）登場，邀請爸爸說故事給孩子聽，還可參加「讀風網」錄音說故事，另有手作體驗、兒童劇。

育有三名子女的林智堅說，即使忙於市政工作，仍會抽空陪孩子閱讀，讓孩子跟著書中主角經歷不同際遇，就像與孩子一起旅行，增進親子關係。林智堅說，最獨特的氣味，是翻閱時的書香，邀請年輕爸媽陪伴孩子參與，讓閱讀變成習慣。

格林文化事業董事長郝廣才說，新竹市生育率高，是座年輕的城市，有股活力與清新，期許閱讀節活動長期規劃，向下扎根。

郝廣才說，根據哈佛大學研究，爸爸跟孩子相處時間較少，了解不如媽媽，說故事的用字較深奧，反倒容易讓孩子進步，閱讀節鼓勵爸爸說故事給孩子聽，還可參加錄音活動，打造可傳承、有記憶的專屬有聲故事書。

新竹市文化局表示，閱讀節廿一日將在文化公園舉辦，有閱讀手作體驗，還有偶偶偶劇團演出「老鞋匠與小精靈」。此外，文化局也設置專屬網站─「讀風網」，邀請年輕爸媽參與錄音，上傳網站分享說故事，還可報名進錄音室錄製。

此外，響應四二三世界閱讀日，廿九日在赤土崎公園有「大家一起讀科普-科學體驗市集」，可體驗虛擬實境、3Ｄ立體成像等科學原理，提升孩子對科普知識的探索及閱讀力。詳情可上網站：http://www.hcccb.gov.tw查詢。