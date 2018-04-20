〈北部〉《桃園》119來電 去年近六成「來亂的」

2018-04-20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕市府消防局統計，去年「119」報案電話量為廿五萬零五百卅七通，其中竟有高達十四萬五千七百六十八通，是民眾來電訴苦或酒後惡意搗亂，占比高達五成八一，消防局表示，雖從寬認定不會開罰，但仍會持續柔性勸導民眾，以免救護、救災資源被濫用。

消防員救護 每4次有1次空跑

消防局昨天在桃園市議會進行工作報告，多位市議員都提到「119」無效來電過多的問題，以去年為例，119報案電話中有五成八一是無效來電，比率實在太高，徒增消防人員工作負擔；另，也有市議員憂心消防人員出勤的救護任務，並非每一次都是真正緊急狀況，他們說，桃園市去年共出勤九萬餘次，但消防人員趕到現場後，未送醫次數高達兩萬三千三百一十二次，約占總數四分之一，換言之，消防人員大約每四次出勤就有一次是空跑，平白耗費不少行政資源，也可能讓真正需要的傷病患，錯失了黃金救援機會。

消防局表示，針對無故撥打119民眾主要採柔性勸導，也會時時宣導119報案電話使用時機、報案方式與技巧等，希望能讓無效來電量逐年降低，至於防止緊急救護被濫用，除了消防局勤務指揮中心執勤人員可透過電話給予傷病患或家屬急救指導外，若抵達現場發現有濫用救護資源狀況，將會視情節勸導、溝通，嚴重者將依規定收費。