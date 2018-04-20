〈北部〉地景藝術節 今年楊梅、中壢9月登場

2018-04-20

〔記者陳昀／桃園報導〕第六屆桃園地景藝術節將於九月十四到三十日，一連十七天在楊梅、中壢登場，分別以「富岡鐵道藝術園區」、「藝遊老街溪」為主軸，呈現從舊城到新都、產業到人文、在地到國際、埤塘到美術館等特色。

市長鄭文燦說，要將地景藝術節打造成桃園九月的品牌活動。而六月完成機捷A22站景觀改善工程後，老街溪沿線還要舉行「桃園產業藝術節」。

4個主題展區、43件裝置藝術

市府文化局長邱莊秀美表示，今年桃園地景藝術節將以「老城新藝。水young桃源」為主題，有富岡鐵道藝術園區、村落藝文藝術行動、中壢上河圖及漫步青塘園等主題展區，共設置四十三件裝置藝術，期間會有兩場國際民俗交流踩街、十四場水上環境劇場、七場廣場藝術表演，以及週末假日十二區小旅行等活動。過去地景藝術節曾在觀音、新屋、八德等區舉行，將陸續輪到其他行政區，打造「無圍牆美術館」；文化局視覺藝術科長羅炤月補充說，「中壢上河圖」是因為中壢老城區地形類似清明上河圖，藉此邀請媒介藝術家駐村與居民共同創作視覺作品，營造熱鬧氛圍。

富岡車站為主 打造鐵道園區

文化局表示，今年總經費九千多萬元，其中市府編列四千萬元、台鐵提撥五千三百萬元；鄭文燦說，台鐵富岡車輛基地建設總經費五十三億元，市府運用提撥的一％、約五千三百萬元，配合推動富岡鐵道藝術園區，將以富岡車站為核心，連結富岡運動公園、伯公岡公園及民生埤等景點，打造出能連結鐵道特色的藝術作品。

另外，鄭文燦表示，市府六月完成機捷A22站景觀改善工程，並規劃六月底於老街溪沿線舉行「桃園產業藝術節」，以「Re：再製造，from Waste to Art」為主題，呈現循環經濟概念，利用鋼材、瓦楞紙等各式工業材料進行藝術創作。