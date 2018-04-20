〈北部〉桃園首座國民運動中心 5月4日揭幕

2018-04-20

前兩週試營運 全中心免費使用

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園國民運動中心已敲定五月四日開幕，前兩週試營運可免費使用，開幕當天上午八點至十點到場參加闖關可換「游泳健身兩用體驗券一張」，將抽出十張「運動九九免費卡」，並報名免費體驗課程。

桃園國民運動中心位於桃園區中山東路段，歷時兩年才興建完成，是許多市民很期待，也是桃園市首個啟用的國民運動中心，市府體育局長夏金興說，其外型設計融合山川、岩石等自然意象，最大特色為五樓的攀岩場，規劃半戶外空間增加挑戰性，四樓的綜合球場則使用專業級楓木地板。

桃園國民運動中心管理經理蔡華瑋說，五月四日上午八點開幕，可先到四樓活動服務台領取「闖關卡」參與闖關活動，完成即可領取「游泳健身兩用體驗券一張」或精美贈品（限量四百名），闖關卡上附的摸彩聯，會在上午十點半後抽出十人贈送「運動九九免費卡一張」，免費使用游泳池、健身房九十九天；一樓服務台也開放報名試營運期間各類免費體驗課程，完成後還能獲贈「游泳健身兩用體驗券一張」。

體育局表示，桃園國民運動中心游泳池每次一百元、體適能中心每小時一百元，羽球場每小時二百至三百元，桌球場每小時一百元，籃球場每小時五百至一千元，停車場每小時二十元，經過多方比較後，各單項收費幾乎都比雙北便宜，憑市民卡付費可享九五折，並可免費借用球具。

6月課程 多人同行可享優惠價

蔡華瑋說，五月五日起開放報名六月份課程優惠很多，兩人同行享八五折、三人同行一人免費、一人報名三項享八五折再加贈運動毛巾；游泳訓練課程團體報名享九折，個別課程會加贈購買堂數數量的體驗券；試營運結束後一個月（五月廿二日至六月廿二日），憑市民卡購買游泳、健身月票，會另外加贈游泳健身兩用券兩張。

體育局指出，升格後規劃桃園、中壢、平鎮、蘆竹、八德共五座國民運動中心，以及南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心，目前除了八德，其餘運動中心已動工，中壢、南平預計下半年啟用，平鎮、蘆竹、大溪則可望明年完工。