〈北部〉保護原生蛙 宜縣府籲除斑腿樹蛙

2018-04-20

侵台具威脅性外來物種

〔記者張議晨／宜蘭報導〕生態奧客入侵宜蘭！外來種的斑腿樹蛙去年在宜蘭現蹤，侵占原生樹蛙棲地，宜蘭縣政府將這群奧客列入黑名單，號召大家加入本土生態保育行列，若發現斑腿樹蛙，請通報縣府農業處處理，一起守護原生蛙類。

斑腿樹蛙原生地在印度、中南半島，繁殖時卵塊攀附水生植物隨進口植物入侵台灣；宜蘭冬山鄉淋漓坑水池、果園都有其蹤跡，因繁殖力強大，也會吞食他種幼蛙，與本土樹蛙搶水、搶糧、搶空間，已被農委會林務局認定為具有威脅性的外來種。

自3月中起已捕獲109隻

去年斑腿樹蛙在淋漓坑被發現後，台灣兩棲類保育志工團投入移除工作，春天蛙類繁殖季節，當地族群估計超過百隻，今年志工團與縣府再次展開任務，加強移除力道，三月十五日捕獲廿六隻公蛙、三隻母蛙，廿八日四十三隻公蛙、一隻母蛙，本月十二日移除卅七隻公蛙、三隻母蛙及兩處卵團。

被移除的斑腿樹蛙，部分移往宜蘭綠色博覽會「失序的世界─生態奧客」展示，展區另有美洲牛蛙、巴西龜等外來種，讓入園遊客認清這群「不速之客」的威脅性。

發現蹤影通報農業處

保育志工團成員賴擁憲說，志工團雖每週移除斑腿樹蛙，但因人手不足，難以面面俱到，強勢外來物種沒有天敵，在台落地生根後，恐影響原生種生存空間，志工團需要更多新血輪加入。

縣府說，民眾如果發現斑腿樹蛙蹤影，請通報農業處畜產科防治；此外，國立東華大學自然資源與環境學系副教授楊懿如訂五月十二日造訪綠博展區，發表台灣蛙類保育專題演講，說明外來樹蛙對本土蛙類的危害。