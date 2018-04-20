〈北部〉花蓮納國訓基地 董事陳全壽：樂見

2018-04-20

〔記者王錦義／花蓮報導〕東華大學美崙校區前身為花蓮教育大學，兩校合併後原先花教大許多教學大樓、體育設施都閒置，立法委員蕭美琴爭取美崙校區體健設施活化，希望把國家運動訓練中心部分訓練項目移至花蓮，將美崙校區轉型為體育重要培訓基地，不但可做為花蓮體育活動空間，對重點項目人才培訓更有極大助益。

部分運動項目可移訓東華美崙校區

國訓中心董事陳全壽昨參加慈濟醫院運動醫學中心揭牌典禮時說，花蓮空氣很好、環境單純，選手若能在這裡訓練，沒有其他大都市內的干擾，且有很多高山，可針對高低差設計相關的訓練，強化選手體能，若能把部分項目移到美崙校區，他認為這是項很好的建議，尤其慈濟醫院開設運動醫學中心後，對運動員的保護、訓練有更大的協助，他個人樂見其成。

蕭美琴說，花蓮體壇人才輩出，跆拳道、射箭、游泳等在重大賽事表現突出，像全校僅四十一名學生的卓溪古風國小射箭隊，過去赴美參賽獲二金一銀二銅，花蓮游泳代表隊也在陽春的國中游泳池，培育出破大會紀錄的明日之星；但花蓮體育訓練環境卻非常艱困，不但硬體資源不夠健全，訓練的條件、誘因都相對弱勢，大部分選手養成後，被迫赴外地繼續訓練，造成體育人才外流。

立委蕭美琴促整建現有體育設施

美崙校區原先是國立花蓮教育大學校址，占地十二公頃，二○○八年與東華大學合併後，師生移往壽豐校本部上課，諾大的校園閒置，校方後來雖在美崙校區成立「東華大學創新研究園區」，不過多使用原有的教學大樓，其餘體育設施如田徑場、籃球場、排球場、游泳館、體育館、網球場等使用率低；國家運動訓練中心目前位於高雄左營，二○一五年由教育部體育署管理改制為行政法人，董事長由教育部政務次長蔡清華擔任。

蕭美琴認為，體育選手的養成，設施、訓練及教育等環節都很重要，政府有義務扮演後盾，讓他們訓練無後顧之憂。東華大學美崙校區擁有許多運動設施，整建後都可以提供極佳的環境作為訓練中心，將要求教育部將國家運動訓練中心部分項目移師花蓮，讓選手可在好空氣下受訓，並嘉惠更多花東優秀的體育選手。