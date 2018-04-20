〈北部〉占用停車格 苗縣修法強制拖吊

2018-04-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份、苗栗兩市，常見公有停車格被攤商占用做生意，或停放未懸掛車牌車輛等情形，影響其他駕駛的停車權益。苗栗縣政府針對此情形，就苗栗縣公有停車場收費管理自治條例，進行部分條文修正，增訂明文規範，以維公平正義，草案已獲縣務會議討論通過，將送苗栗縣議會審議。

修正後的草案，主要新增第七條之一，停放於公有停車場之車輛，有下列情形之一者，管理機關得命車輛駕駛人移置或委託民間業者，移置車輛至指定保管場所。

自治條例修正 獲縣務會議通過

包括，一、連續停放同一停車格位逾十五日未繳費者，經責令移置後，仍未移置；二、車輛任意停放，或未依標誌、標線、停車格位佈設方式入格停放，致妨礙其他車輛停放或人車通行。

三、在停車格（場）停車營業；四、停車格（場）內停放作為廣告用途之車輛，經責令移置後，仍未移置；五、未懸掛車牌，或懸掛已註銷車牌，或使用偽造、變造或他車車牌。

竹南公有停車格今年也要收費

苗縣府工務處表示，因縣內公有停車場、停車格，近年來才由苗栗市、頭份市開啟收費機制，竹南鎮也預計今年跟進，現行的苗栗縣公有停車場收費管理自治條例制定不夠完備，因此修正以明文明確規範，供相關管理單位有所依循。

工務處指出，此草案預計五月送苗縣議會審議，未來通過公告施行後，公有停車場及停車格位發生「非正常停車」的情形，將由公所、警方、環保等相關單位，對車輛進行處分。