〈北部〉桃市救災污染牛欄河 關西人擬抗議

2018-04-20

桃園化學工廠污染 造成魚蝦暴斃

〔記者黃美珠、魏瑾筠／綜合報導〕桃園市龍潭區立運特化公司三月十二日發生火災，消防灌救水疑似混合到業者生產的清潔劑，造成下游的新竹縣關西鎮牛欄河水面出現大量白色泡沫，魚蝦暴斃。關西鎮民前晚成立「還我乾淨牛欄河」自救會，廿五日將前往桃園市政府抗議，要求公布調查過程與處置結果、嚴懲造成污染的廠商並輔導牛欄河水源區工廠遷廠。

成立自救會 要求公布調查結果

桃園市政府環保局長沈志修表示，案發後已將業者依違反水污染防治法告發，將處三萬至三百萬元不等的罰鍰，並命業者限時清理，三月廿三日前已完成清理、改善，後續將統計費用向業者求償。

桃園環局：已依法告發並求償

「還我乾淨牛欄河」運動，仿效當年新埔鎮「還我乾淨宵裡溪」自救會模式，由受害的新竹縣鄉鎮串連向桃園市抗議。

自救會長由關西鎮民代表會主席劉德樑出任，成員包括地方人士與環保、社造運動者等。昨天起在網路號召參與抗議並向縣府環保局陳情，要求嚴正表明追究到底的立場。

案發時，新竹縣府環保局採水體檢測，報告顯示，牛欄河水化學需氧量和陰離子介面活性劑均超過法定事業廢水放流標準。

沈志修說，此事件為火災衍生的偶發事件，事發後桃園市環保局每日派三至四組人員，到現場督導業者清理，三月十三日起逐日於牛欄河橋、親水橋及東安古橋下進行水質檢測，除水面漂浮泡沫外，水質均無異常。

沈志修表示，業者也動用二○三人次及抽水車十台次、攔油索十二條，於親水公園多處進行消泡，並將水體回抽廠內廢水處理場處理，三月廿三日前已完成清理、改善。