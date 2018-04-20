〈北部〉中壢火車站除臭名 暫設24流動廁所

2018-04-20

〔記者許倬勛／中壢報導〕台鐵中壢車站已使用四十七年，每日進出旅客逾五萬七千人次，是全台旅客數第三多的車站，卻屢被網友票選為全國最髒亂的火車站，國民黨市議員詹江村、舒翠玲、陳美梅等人，昨邀集市府相關局處前往會勘，針對最為人詬病的公廁髒亂、計程車違規攬客及交通車輛並排、街友聚集地下道等問題提出改善對策。

議員要市府拿出魄力

詹江村指出，中壢車站權責雖然屬於台鐵局，但周遭問題如環境骯髒、計程車違規攬客及街友聚集等，屬於地方政府各局處管轄，市府責無旁貸、要拿出魄力解決，每每提起中壢車站，市民只有負面印象，無疑是桃園人的恥辱。

中壢車站站長陳志碩表示，民眾對車站的髒亂印象多來自公廁髒亂，中壢車站因旅客人次眾多，一旁公廁使用率高加上通風不良，造成臭味瀰漫，廁所環境改善工程已於今年一月動工，預計七月就能完工，屆時將能有效改善公廁髒亂問題，目前在前站與後站共設置廿四座流動廁所，中壢車站屬於運務處，流動廁所管理則屬台鐵工務段督導，會要求外包廠商加強清潔管理。

社局展開勸離街友作業

針對夜晚街友聚集中壢車站旁地下道問題，社會局回應，自去年三月起，社工每月兩次偕同中壢警分局、環境稽查大隊及區公所至車站周圍聯合查訪，如符合急難救助資格，社會局會協助街友就醫或安排臨時住宿。

中壢警分局說，每天會派員警巡查，驅離地下道、騎樓內聚集的街友，並通報清潔隊移除堆積物品，例假日則會加強車站周邊等外籍移工聚集處所稽查，以防止滋事；至於車輛並排及計程車司機違規攬客部分，交通尖峰時刻會出動警力，加強取締違規車輛。