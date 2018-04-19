〈北部〉《將首次用一條弦演奏》音樂會挑戰極限 張正傑：讓孩子盡興

2018-04-19

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕大提琴家張正傑為女兒「移民」宜蘭，四月廿八日將在宜蘭演藝廳舉辦親子音樂會「挑戰極限」，將挑戰拔掉琴弦「玩」音樂，首度用一條弦來演奏，男高音還要挑戰含著宜蘭餅唱歌劇，要讓孩子玩得盡興。

為女兒移居宜蘭

張正傑是基隆人，去年八月全家「移民」宜蘭。他說，看到十三歲的女兒在一般學校課業越來越繁重，越來越不開心，孩子成長只有一次，決定移居宜蘭，讓女兒就讀公辦民營的慈心華德福學校。

十四年前，張正杰因為女兒即將出生，曾辦了一場胎教音樂會。他說，有些聽過那場音樂會的孩子，後來還跟女兒變成同班同學，學校辦班親會，還有家長是自己的樂迷，讓他覺得親切又難得。

女兒長大後，張正傑接著辦親子音樂會。他說，以前國家音樂廳禁止一百一十公分以下小孩進入，但他希望辦一個小孩子可以聽的音樂會，因此開始辦「親子音樂會」，後來國家音樂廳解除禁令，讓音樂家自己決定是否要讓小孩入場。

4/28跟孩子一起玩音樂

「跟孩子們一起玩音樂。」親子音樂會與古典音樂會的辦法差別很大，必須引起孩子的好奇心。張正傑說，如果用一般古典音樂會來舉行，小孩專注力不足，會覺得無趣冗長，聽完後應該再也不想聽音樂會了，因此，親子音樂會必須從小孩想法和心情出發，用他們聽得懂的語言介紹，跟孩子有互動。

廿八日要在宜蘭演藝廳舉行「挑戰極限」親子音樂會，張正傑說，挑戰的極限就是要演奏音符最多的曲子、最吵的音樂、最安靜的音樂，男高音還要挑戰含著宜蘭餅唱歌劇，他也要挑戰拔掉剩下一條弦來演奏。