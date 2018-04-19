〈北部〉合歡山玉山杜鵑報到 花況訊息週六啟動

2018-04-19

台14甲克難關搶先開花

〔記者王峻祺／花蓮報導〕合歡山區省道台十四甲「克難關」玉山杜鵑搶先開花囉！時序入春，合歡山上的玉山杜鵑花及台灣紅毛杜鵑花陸續綻放，今年受高山持續低溫影響，花期延後，原本應該本月初推出的「花況即時訊息」系統，延後至本週啟動。太魯閣國家公園管理處表示，台十四甲線克難關一帶已有早花開放，民眾可把握週末好天氣上山賞花。

今年受低溫氣候影響，合歡山區玉山杜鵑花，比往年同期更晚開花，裹著一層冰霜的花苞，直到近日天氣回暖開始慢慢綻放，原本應該於一日啟動的「花況每日影像訊息」網站，延後十五天才開站。

太管處合歡山管理站表示，啟動花況即時訊息後，每日都會派出專員，分別前往台十四甲線公路沿線據點與合歡山周邊步道，拍攝最新花況，並同步在官網上更新，另因生長在奇萊山、南湖大山等生態保護區的杜鵑花較遠，需要等候巡察人員多日往返後，才能提供民眾上網瀏覽。

賞花車潮漸增 勿臨停路邊

合歡山每年四至五月間，高山花卉陸續綻放，花季期間每到週末連假，幾乎都會湧現龐大賞花車潮，今年因花季延後，前幾週還未見人潮，因台十四甲線公路沿線昆陽、武嶺、合歡山莊、克難關到小風口等地花卉已開花，太管處預估車潮將從本週末增多。

太管處表示，小奇萊、合歡東峰、合歡主峰及石門山等景點，均有健行步道可邊爬山、邊欣賞花景，深受遊客喜愛，因鄰近遊客服務中心停車場，加上又有免費公廁，僅有四十個車位的停車場經常一位難求，呼籲駕駛上山後應遵守交通規則，勿臨停路邊，避免造成堵塞。

玉山杜鵑、紅毛杜鵑主要開在海拔約三千一百公尺處，集中於小奇萊、合歡東峰、合歡主峰及石門山等四個景點，粉紅漸層花卉是玉山杜鵑，紅毛杜鵑花色則為鮮豔桃紅，花期均約二個月，民眾即日起可把握機會上山，一睹高山花卉風采。