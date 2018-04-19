〈北部〉大善人募白米助憨兒 15年不輟

2018-04-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉民甘順發，已高齡八十三歲，熱心公益，被鄉親鄰里大讚「大善人」。他有感於鄉民大多年事已高，且生活較不寬裕，常四處免費幫忙修繕農耕機具，更連續十五年募集白米，幫助真善美社會福利基金會院生，數量已超過五萬台斤。

獅潭鄉老人多，普遍務農、經濟不寬裕，經營農機行的甘順發，常四處奔波為鄉內其他老農免費修農耕機，許多鄉民知道他長期默默捐白米幫助弱勢，也一起捐米，感謝他平日的幫忙。

甘順發說，十五年前因緣際會，認識已故真善美社會福利基金會創辦人胡得鏘，得知基金會院生需要關心與幫忙，便開始捐白米，「能夠幫助人就盡力協助」。

真善美社會福利基金會主要照顧智能障礙院生，年齡從廿歲到六十五歲，目前照顧人數共一百五十一人。在胡得鏘逝世後，甘順發仍發願繼續幫忙，連胡得鏘的份也一起做。

甘順發與鄉民昨天再捐贈四千兩百台斤白米，並與村民準備炒米粉和焢肉等，讓院生感受到長輩的關懷。院生也歌舞唱跳，讓長輩們樂開懷，並且贈送手摺花，感謝甘順發與獅潭鄉長輩的關心。

基金會董事長謝秀琴說，院生真的很有福氣，有來自遠方獅潭鄉老人家的疼愛，且四千兩百台斤的白米，可以讓院生，一個多月不用擔憂無米可炊。