〈北部〉苗栗桐花綻放 南庄邀客賞花

2018-04-19

21日展開 兼聽歌賞螢火蟲

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣內油桐花陸續綻放，為迎接即將而來的「五月雪」，苗栗縣政府文化觀光局統整縣內十二個單位，辦理桐花祭相關活動，獲行政院客家委員會補助四百五十萬元經費。南庄鄉公所舉辦的「桐遊慢城 花現南庄」將率先於廿一日展開，鄉長賴盛為邀請民眾來聽歌賞花兼賞螢火蟲，領略春季的慢城之美。

迎接白皚皚的油桐花季，南庄鄉公所將於廿一日，在南庄鄉遊客服務中心廣場，將首度舉辦客家傳統歌謠及流行歌曲比賽，要讓愛唱歌的朋友一同來高歌兼賞花，帶給遊客視覺及聽覺的饗宴，因此時也正逢桂竹筍產季，鄉公所也將提供六百份桂竹筍湯品供遊客品嘗。

鄉公所表示，因活動地點位在南庄老街旁，公所也於廿一、廿二日，舉辦為期兩天的小農市集，讓遊客體驗鄉內特色美食、手工藝品及老街人文風情。

南庄鄉長賴盛為表示，鄉內的神仙谷吊橋、橫屏背步道、蓬萊溪護魚步道、神桌山、南富村等地，都是賞桐花的好去處，而遊客除了賞桐，因晚上林野間也有絢爛的螢火蟲，再加上十三間老街陸續展店的文創商店，絕對讓遊客耳目一新。

鄉內今年的桂竹筍卻受到冬季乾旱少雨影響，導致產量減少，再加上鹿湖地區苗廿一線支線道路因走山情況嚴重而受阻，使得部分農作物皆只能以人力運送，導致桂竹筍量少價高；但南庄鄉農會總幹事陳乾安表示，預計下週盛產桂竹筍的鹿場地區就會陸續採收，屆時將恢復供應。