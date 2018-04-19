〈北部〉客語發展計畫特優 12區設委員會推廣

2018-04-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕客家基本法修正案元月卅一日公布施行，將客家話列為國家語言，也規定客家人口逾三分之一的直轄市（縣、市）及鄉鎮市（區），要將客家話列為通行語言；市府客家事務局長蔣絜安昨在議會進行專案報告表示，市府除了成立輔導團，也在十二區（不含復興區）設置客語推行委員會推廣客家話。

蔣絜安說，行政院客委會推動的「客語整體發展計畫評鑑」，桃園市政府是唯一獲得特優的單位，除成立輔導團、客語推行委員會，去年通過客語認證者達四千人，也居全國之冠；另補助校園成立客家社團、營隊及辦理客家語言藝文活動；廣開客語研習班、製播客語廣播及電視教學節目；結合學校推動客庄聚落遊學計畫；運用臉書、LINE貼圖行銷客語文化，都是桃園獲得特優評鑑的主因。

市議員謝彰文說，全國客家人口總數推估為四五七．三萬人，約佔全國人口數兩成，其中又以桃園市八十五．三萬人最多；中壢、楊梅、龍潭、平鎮、新屋、觀音、大溪、大園等八個區客家人口都超過三分之一，被列為客家文化重點發展區，市府對客家文化、客家話推廣還得有更積極的政策；議員黃傅淑香、劉曾玉春也認為，客家文化及語言的推廣，除要向學校、社區扎根，也可透過歌謠、戲劇等庶民藝術來推廣，就如同很多人就是看了歌仔戲才會講閩南話。