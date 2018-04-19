〈北部〉海螺文化館涉抄襲 議員砲轟

2018-04-19

客家事務局長︰屬績優廠商

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府規劃在永安漁港打造海螺文化館，卻被民眾向媒體爆料指設計案抄襲英國東倫敦大學學生的作品；市府客家事務局昨天在市議會工作報告，議員們狠酸這根本就是丟臉丟到國外去，更質疑圖利廠商；客家事務局長蔣絜安表示，海螺館的設計案是否為抄襲，仍有待專業單位鑑定，但在今年一月底審查時，廠商就創作發想、過程都有詳細敘述，而該廠商今年也獲得建築類大獎，屬績優廠商。

副市長︰若利益受損會求償

副市長王明德說，海螺館的設計案是否抄襲，還要看設計歷程，畢竟建築設計剖面圖動輒數百張，不能單憑幾張圖面來斷定，市府會送請建築師公會鑑定，若被判定是侵權行為，不排除撤銷或終止契約，如有損害市府利益，也會求償。

海螺文化館為客家事務局爭取前瞻建設經費，規劃在永安漁港北岸約五．六公頃的基地打造「永安海螺文化體驗園區」的主體建築，市府於一月卅日進行規劃設計案決標，由戴小芹建築師事務所以九一七萬餘元得標；不料得標作品被人爆料指是「抄襲」英國東倫敦大學學生「mik3yon」，去年就在個人IG公開的設計圖。

議員質疑官員涉嫌圖利廠商

市議員楊朝偉、葉明月說，兩張圖相似度高達九十％，這要怎麼說服大家不是抄襲，真是丟臉丟到國外去了；市議員魯明哲、舒翠玲更說，競圖的六個評審，包括蔣絜安有四人是市府官員，結果選出了被指抄襲的作品，實在難脫圖利廠商之嫌。