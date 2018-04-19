〈北部〉龍岡米干節 週末潑水節揭序幕

2018-04-19

今年移師龍岡大操場舉辦

〔記者陳昀／桃園報導〕第八年舉辦的龍岡米干節，今年將首度移師中壢龍岡大操場，本週起連兩個週末假日熱鬧登場，期間有潑水節、火把節、長街宴等系列活動，另有活動市集、DIY體驗等，市府昨天的宣傳記者會大秀雲南少數民族特有的「跳菜舞」，滇緬特色料理也上桌亮相。

市長鄭文燦表示，「龍岡米干節」從二○一一年起舉辦，期間曾一次在龍岡國中舉行，其餘都在平鎮區忠貞一街的雲南文化公園舉行，因參與人數不斷成長，去年更突破十四萬人次，考量該處停車、活動空間不足，因此今年移往鄰近場地更開闊的龍岡大操場舉辦。

鄭文燦說，米干節週六將率先由「潑水節」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為市民點水祈福，還能體驗浴佛，當日下午二點半潑水大戰將為活動掀起高潮；會場晚間也會燃起篝火並演出雲南少數民族的打歌舞，象徵照亮光明，驅逐黑暗，歡迎民眾一起來載歌載舞，祈求好運。

29日跳菜舞伴長街宴壓軸

鄭文燦表示，活動壓軸的長街宴將於廿九日晚間登場，由龍岡在地店家各自端出拿手菜，讓民眾體驗特色「手抓飯」等美食，特別的是，現場安排表演雲南少數民族特有的上菜方式「跳菜舞」，由舞者將菜送至賓客桌上，是宴請貴賓的最高禮儀。

他說，長街宴已報名額滿，但活動現場仍有「限定版雲南風味飯包」及「簸箕飯野餐盒」，風味飯包是由雲南少數民族圖騰包巾所包裹的特色料理，還有超過四十攤的在地滇緬特色料理可以滿足民眾的味蕾。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，活動中還有「拉老道」、轉輪盤、米干DIY等特色文化體驗；而活動期間有免費接駁車，上午十點起從中壢火車站後站發車往返會場，約二十分鐘一班次，詳情可查詢「龍岡米干節」官網或「愛ㄑ桃」臉書粉絲團。