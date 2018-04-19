〈北部〉蘇花改限制車種 立委批不合時宜

2018-04-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路今年清明連假第一天由於車流爆量，造成道路壅塞，接著十四日因暴雨造成和仁段坍崩上百人受困，花蓮縣立委蕭美琴昨天在立院質詢公路總局，要求蘇花改的工程加速進行、瓶頸路段評估盡快完成、改善蘇花改及國道五號等路段串流的交通規劃，以免連假車潮再度擠爆，提升用路安全，使民眾免於恐懼。

蕭美琴：用路人暴露在高度危險中

蕭美琴說，她多次關切花東重要交通幹道蘇花改工程進度，要求務必如期、甚至提早完工，也嚴厲要求公路總局應以同理心體會受困在坍方路段中用路人的心情，以更積極的態度提升蘇花公路的用路安全；雖早期決議優先進行三處路段改善工程，但其餘瓶頸路段仍需盡速完成評估作業，在蘇花改完工後才能接續進行，她也多次提案要求，例如東澳到南澳段，希望能夠加快評估進程。

針對早年蘇花改設計規劃時的缺失，蕭美琴說，蘇花改限制車種的規定，並不符合時宜，自蘇澳東澳段通車以來，民眾抱怨連連，而蘇花公路邊坡極不穩定，坍方問題不斷，但仍規範禁行特定車種，使他們暴露在高度危險中，引起用路人反彈。她說，已要求公路總局盡速研擬配套方案，至少在緊急狀況、坍方發生或預警性封閉時，可讓車輛安全通行，另外，對蘇花改早期設計規劃不足之處也要積極檢討，將現行蘇花改與其他路段銜接串流處壅塞問題及時改善，降低連假返鄉車潮壅塞情形。

遇天災、危難 公路總局已訂配套案

公路總局長陳彥伯則回應說，蘇花改相關建設目前仍朝向明年底完工，一○九年春節前通車的目標努力，如遇天災或緊急危難時，已制訂配套方案，用不同方式開放限制車種通過蘇花改路段。