〈北部〉漂流木綠博重生 原民藝術家展巨鷹

2018-04-19

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今年宜蘭綠色博覽會園區草原，由阿美族藝術家范志明帶領團隊，以漂流木打造一片訴說原民文化的傳說故事， 利用樹木、草原、土丘等不同地形，以希利克鳥、白鷺鷥、貓頭鷹等動物，訴說原民傳說中的信仰與禁忌。

范志明創作展翅老鷹 栩栩如生

綠博入口旁的大草原，矗立十五件范志明作品，每件都蘊含原住民文化的傳說；例如希利克鳥（繡眼畫眉）包含泰雅族、阿美族、排灣族與布農族，都會以牠的叫聲來判斷吉凶，稱為「鳥卜」；傳說希利克鳥是神的使者，具備神力、也是最聰明的。

五十歲的范志明，首次以漂流木結合細枝與漂流竹，創作六公尺長的「展翅老鷹」，以正在飛撲獵食動態呈現，在綠博大草原顯得生動自然；老鷹展開雙翅長度達六公尺，以竹片完成的翅膀輕盈靈動，栩栩如生，遊客遠望也能感受牠的勇猛與氣勢。

范志明二○○○年投入藝術創作，原先以鐵塑為主，後來與許多藝術家因有感於自己深愛的部落文化逐漸凋零，因而聚集台東，以創作來為原民文化發聲，開始接觸漂流木。他說，堅持漂流木創作，是希望呼籲社會大眾重視漂流木存在的價值和意義。

勿全面清除 重視漂流木文創潛力

范志明說，漂流木是生態圈一部分，就像珍珠項鍊抽掉就會整個散落，大規模清理漂流木會造成自然養分消失，原本堆疊的漂流木滋養許多生物，現在反而越來越少，淨灘應該以清理人為垃圾、輪胎、塑膠、瓶罐等為主，國家要清理應限定一級材的珍貴漂流木，而不是全面清除。

范志明認為，漂流木可促成文創產業，可創造藝術作品形成當地特色，藝術文化得以發展還能帶動觀光，部分漂流木應留在當地給予養分，提供文化發展的機會。