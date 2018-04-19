〈北部〉賞櫻路不打結 復興打造部落特色聯外道

2018-04-19

市府補助到位估年底完成

〔記者李容萍／復興報導〕復興區上、下巴陵往年冬季是旅遊淡季，近年市府風景區管理處力推「拉拉山櫻花季」，二、三月間當地紅、粉紅、白色櫻花接力盛開，接連假日吸引爆量遊客上山賞櫻，花況最好的中心農路（產業道路）總是嚴重塞車；復興區公所擔心塞車會嚇跑遊客，且遊客年年增加並未住宿停駐，商家也受惠有限，區長曾志湘昨天表示，已爭取到市府的一千五百萬元補助，將打造「部落特色聯外道路」，今年底前可完成改善。

中心農路闢建6個避車道

據風管處統計，去年的拉拉山櫻花季遊客數約五萬人次，今年爆量達七萬人次，三月間花況最好的三個週休假日，單日遊客數都創下五、六千人次。由於後山賞櫻農場的停車空間僅能停放二百廿輛自小客車，而上、下巴陵的主要縣道神木路路幅不大，部分路段規劃的單邊停車及上巴陵停車場也只能停放三百輛車，但櫻花季期間，假日都有上千輛次的車潮湧入，造成平常連會車都有困難的中心農路因此打結、宛如停車場，就連機車也會卡住而動彈不得，讓賞花民眾抱怨連連。

曾志湘昨天於後山的華陵里農場與華陵里長陳榮光、農戶舉辦說明會，宣布「部落特色聯外道路」計畫，以振興拉拉山觀光發展；他說，第一期工程將動用一千五百萬元，在狹小的中心農路開闢六個避車道並打造護欄，且會打通往比蓋路的單向替代道路等，將可大幅紓解櫻花季的車潮回堵情況，未來會爭取更多經費進行整體道路拓寬、水溝加蓋、增設更多避車道及駁坎等第二期工程，讓較大型的車輛也可通行。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，復興後山夏天的拉拉山水蜜桃季、北橫探險節系列活動，及從冬天跨越春天的拉拉山櫻花季，越來越熱鬧，因後山道路狹小，停車空間有限，觀旅局在旅遊旺季會加強宣導遊客儘量把車停在下巴陵以下的停車場或路邊，再搭接駁車前往沿線景點。

此外，觀旅局也會推出兩天一夜的旅程，讓遊客第一天先暢遊前山景點，下午再到後山，晚上住民宿或露營可看夜景、觀賞星空或螢火蟲，隔天再漫步拉拉山神木區、走訪巴陵古道，一來可分散車流，也可以享有更輕鬆、樂活的旅遊。