〈北部〉18大廚義煮 門諾長者呷好料

2018-04-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕真是太好吃了！美食教母胡天蘭號召十八位飯店大廚，昨天中午到門諾醫院護理之家「煮給弱勢阿公阿嬤吃」，共有六十多位長輩入席吃好料，每道菜都特別剔骨煮軟，讓牙口不好的長輩們都吃到好高興，八十七歲周鐘四妹阿嬤高興地清唱起日本歌「サヨンの鐘」 （莎韻之鐘），阿嬤說，感謝總鋪師「煮甲架好呷」，要唱歌感謝大家！

門諾醫院護理之家昨天一早，包括台中、台北各大飯店主廚就在醫院外忙著備菜，中午把一道道菜色熱騰騰上桌，還有美食「上菜秀」，十道菜包括和風沙拉、美翠芙蓉鮮魚卷、愛心紅燒獅子頭、金寶松露蘑菇湯、松露一品十柳球、黑松露蘑菇美人腿、陳皮波羅醬烤排骨、焗烤肉醬番茄貝殼麵、松露蘑菇魚子燒賣，最後是飯後甜點巧達起士蜜土司。

8旬嬤吃飽開心秀日本歌曲

美食上桌後，包括護理之家、地震受災的日間照護站長輩都開心把好料挾入嘴裡，直呼「真好吃」！八十七歲周鍾四妹阿嬤住在護理之家三年多，吃飽了還清唱一段日本歌曲「サヨンの鐘」 （莎韻之鐘）。

阿嬤說，她小時候念日本書，老師帶學生去包場看電影「サヨンの鐘」，演「南澳ㄟ原住民小姐送老師去做兵，不小心跌落溪底淹死」的故事，主題曲很好聽。她說，每次有活動很開心，伊就會唱這首歌，吃到架好呷金歡喜！

美食教主胡天蘭說，在國外看到有「老人義煮」活動，吸引企業認捐經費，回國後，也找了包括台灣廚神「阿發師」施建發等十八位主廚響應，組成「欣臨餐飲義煮團」，共同為老人家做一頓好飯。

她說，光是「沙拉」這道就很講究，台中金典酒店主廚楊福強告訴她「來醫院做給老人吃，一定要用最好的食材」，沙拉的生菜要用電解水洗過，再用脫水機去除水分，還有使用到松露，菜色也都考量到長輩牙口，有菜有肉，先去除骨頭、魚刺，希望讓長輩們雖然年紀大了，還是可以享受到「品嚐美食的幸福感受」。