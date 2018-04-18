〈北部〉拚獎學金助家計 高二女獲慈孝家庭楷模

2018-04-18

羅商簡姿宜等3人 進入全國決賽

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立羅東高商二年級女生簡姿宜，父母離異，小學五年級父親過世後，就與阿嬤相依為命，只能仰賴社會補助生活，儘管日子過得辛苦，但她不被環境打倒，還當選學生會副主席，獲宜蘭縣慈孝家庭楷模。簡姿宜說，阿嬤就是她的爸爸、媽媽，希望考上大學，未來讓阿嬤過更好的生活。

教育部為喚起國人重新思考慈孝議題，辦理全國慈孝家庭楷模選拔。宜蘭縣政府選出三名慈孝家庭楷模，都進入全國決選，分別是羅東高商簡姿宜、成功國小侯凱歆和李德竑。

6旬嬤帶大 兩人相依為命

十六歲的簡姿宜就讀羅商資料處理科二年級，從小由外婆洪王月雲帶大，兩人相依為命，靠著低收入戶補助和老人年金生活；六十七歲的洪王月雲與簡姿宜省吃儉用，過著簡樸溫馨的生活。

洪王月雲說，原本經營早餐店、冰店，十年前車禍後，就沒辦法再開店，現在靠老人補助、低收入戶補助生活，孫女很懂事，會照顧她，也努力讀書積極申請獎學金，讓她很窩心。

「阿嬤就是我的爸爸、媽媽。」簡姿宜昨在縣府表揚會場抱著阿嬤，感謝阿嬤辛苦把她養大。她說，雖然沒有爸爸、媽媽在身邊，可是有阿嬤照顧她，她過的很幸福，希望以後考上大學有更高的學歷、找到好的工作，讓阿嬤過更好的生活。

羅東高商表示，簡姿宜在校做了很多公益服務，例如主動帶營隊、擔任班聯會副主席，也是學校的典禮司儀，課業不落人後，維持在班上前十名。

宜蘭縣代理縣長陳金德說，家庭和睦和小孩子的人格養成息息相關，他要向三名獲選同學加油打氣，他們是所有學生的楷模，希望各校以此為典範。