〈北部〉竹南崎頂遊憩區「整容」 觀光局金援

2018-04-18

建公廁、改善景觀台等

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮濱海觀光景區眾多，苗栗縣政府向交通部觀光局爭取兩千三百萬元經費，針對竹南崎頂觀光軸線設施進行改善工程，目標將在子母隧道興建公共廁所、整備崎頂景觀台、修繕崎頂燈塔並改善苗二線停車空間，預計六月底發包，年底完工，期望可擴大崎頂觀光遊憩區域。

6月底發包 年底完工

竹南鎮崎頂里內觀光資源豐富，除有古意盎然的崎頂火車站，一旁還有歷史悠久的子母隧道，而近年來更配合區域產業發展、交通便捷，藝文活動也因應而生，儼然成為兼具地文化內涵、交通便利、工商發達的都會型城鎮。

而繼向行政院農委會及經濟部工業局爭取前瞻計畫經費，分別改善龍鳳漁港景區與竹南工業區周邊環境後，苗縣府再向觀光局爭取兩千三百萬元，針對崎頂里內重點風景區進行環境改善。

工程規劃重點在於子母隧道旁增設公共廁所，並將崎頂的老衢觀海觀景台整修，另重建崎頂燈塔，要將鄰近崎頂車站的一系列景區串聯，並將綠美化苗二線停車空間，活化附近閒置空間。

苗縣府文觀局表示，竹南鎮為縣內濱海資源遊憩軸的重點觀光區，除地理位置卓越，具備天然海景及歷史古蹟，加上近來如音樂佳餚節、竹南啤酒城計畫等活動，更吸引觀光人潮。而崎頂車站外的階梯還因神似日本當紅動畫電影「你的名字」內的場景，成為許多網美拍照打卡的熱點。

改善工程預計六月底發包、年底完工，盼屆時能讓竹南崎頂帶來不同風貌，引領更多遊客前來探索百年子母隧道秘境、欣賞古色古香的崎頂車站，並重溫崎頂燈塔早年風光。