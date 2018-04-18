〈北部〉《桃園》桃林鐵路先治水 綠廊、單車道8月完工

2018-04-18

〔記者陳昀／桃園報導〕為活化已廢除的桃林鐵路，市府捷運工程局推動「台鐵林口線路廊活化」，將分兩階段進行，第一階段的「山鶯路至成功路段自行車道及景觀工程」昨天動工，預計八月完成；市長鄭文燦出席表示，先前為了解決淹水、供水問題，而先進行其他工程，「讓大家久等了！」

花了2年 埋供水大幹管、治水箱涵

桃林鐵路於二○一二年底終止客運、貨運業務，市府升格後規劃進行活化。鄭文燦說，為解決淹水問題，水務局先在原桃林鐵路地底埋設雨水下水道箱涵，而在自來水供應問題方面，也請台灣自來水公司埋設自來水大口徑幹管，歷時兩年完成後，現在終於能執行路廊活化。第一階段工程先施作自行車道及打造綠廊，後續規劃進一步發展。

「台鐵林口線路廊活化工程」從山鶯路、經過南崁交流道至南山路，全長十．三公里，總經費四．四億元，中央補助二．九億元。鄭文燦指出，昨天動工的第一階段橫跨龜山、桃園，從山鶯路至成功路三段，長度一．三公里，總經費七千萬元，由於該區域人口密集、交通複雜，列為優先路段，預計八月底就能完工。

鄭文燦說，活化工程包括打造休閒節點、自行車道、散步空間、生活花園及鐵道印象五部分，沿線會有很多「打卡點」，如原桃園高中站保留鐵道月台樣貌、跨越南崁溪處將興建木棧道橋，成功陸橋下方也會增設小型展演空間，襯托有歷史味的南崁溪鐵道舊橋。

二階活化工程2.7億 可望納前瞻

鄭文燦指出，路廊活化的第二階段為成功路三段經南崁交流道至南山路的九公里路段，經費約二．七億元，將納入前瞻計畫，目前正由營建署審查，通過後即可動工。其中，健行路至六福路規劃興建混合車道。

市府捷工局長陳文德補充說明，第二階段工程的混合車道，可紓解南崁交流道的車流壅塞問題，未來將視人口成長及都市發展，研議於桃林鐵路路廊設置輕軌。

市議員林俐玲表示，桃林鐵路周邊過去淹水頻傳，施作雨水下水道後確有改善，附近居民都對桃林鐵路路廊活化相當期待，也希望能增設體健設施等，讓民眾使用。