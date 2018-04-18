〈北部〉落羽松「歪」疑偷工 宜市公所：根不夠深

2018-04-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭河西門橋至慶和橋段堤防臨水側，宜蘭市公所為環境綠美化，前年申請種植三十棵落羽松，希望打造如同三星鄉的落羽松秘境。近日卻有民眾發現樹木傾斜，木樁打得不夠深，質疑偷工減料。宜蘭市公所表示，樹木才移植兩年，根系不夠深，已請廠商調查傾斜原因，並盡快施工扶正，預計今天就可完成。

30棵僅存23棵 木樁遭疑不夠深

三星鄉落羽松林位於安農溪畔、田心橋旁，近幾年隨部落客分享而爆紅，讓落羽松林成為觀光新亮點。宜蘭市公所為複製三星成功經驗，前年向水利署第一河川局申請，在宜蘭河畔種落羽松，希望打造新景點。 不過，第一河川局認為，如果在河畔高灘地種植，一旦大雨來襲，水位上升，可能影響水流；經評估，折衷讓市公所在堤防臨水側、洪水位以上地區種植四十棵落羽松。後來公所實際種三十棵，其中七棵受颱風影響已傾倒死亡，現存二十三棵。

近日，有民眾到宜蘭河畔散步，卻發現落羽松有傾斜現象，不但沒有達到綠美化效果，反而讓宜蘭河美景失色，質疑施工單位偷工減料，沒有打深木樁好好穩固樹木，也難怪之前強颱來襲，就造成樹木被連根拔起，根本是浪費公帑。

才移植2年 市公所將請廠商扶正

一河川局表示，堤防臨水側土壤深度均有兩米以上，縣府維管時也有覆土，種樹絕對沒有問題，且經評估樹木根系不會影響堤防穩固，才同意施種，會加強溝通、要求公所盡快改善傾斜問題。

宜蘭市公所表示，目前有三棵落羽松傾斜，是因為樹木才移植兩年，根系不夠深，已請廠商派吊車將樹木扶正，預計今天可完工，公所也會加強樹木固定，定期派員巡視，防止落羽松再傾斜。