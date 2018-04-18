〈北部〉苗市大坪頂舊營區 擬闢軟體園區

2018-04-18

占地18公頃 閒置13年

〔記者彭健禮／苗栗報導〕占地十八公頃的苗栗市大坪頂舊營區，閒置十三年，雜草叢生，福爾摩莎地產開發公司整合地主意見，規劃打造為軟體產業園區、觀光旅館，預計提供八百人就業機會，昨天舉辦園區公聽會，地方鄉親樂觀其成，但也要求業者注意環保、排水與交通問題。

預計可供800人就業 地方樂見

公聽會由開發案的規畫公司長豐工程顧問公司執行副總經理孫明為簡報，福爾摩莎軟體園區案，將以台十三線西側、面積十．二六二三公頃的大坪頂舊西營區，由網銀國際開發公司引入電腦程式設計、諮詢及資訊服務業、批發業及倉儲業為主。細項包括電競產業、軟體研發、APP研發及文創等。

業者：預計2022年完成開發

孫明為指出，公司依據產業創新條例卅三條，向苗縣府提出開發申請，依法辦理公聽會，向鄉親說明，目前為申請設置階段，預計二○二二年完成開發，預計提供八百人就業機會。

苗栗縣議員邱鎮軍、市民代表邱炳光、葉日弘、徐筱菁、朱毅君，及南勢里長葉天彰等地方人士出席關心。邱炳光、葉日弘指出，因營區基地位處山頭，要求做好排水、水保等，另基地西側苗廿九線道路狹小，也希望開發時能協助退縮，以利拓寬。

民代：應做好排水等設施

邱鎮軍則表示，鄉親對於能有無污染的產業進駐帶動發展，地方樂觀其成，但也擔心地目變更後，原本計畫的廠商不來，卻另做他用，園區會不會變調？

開發公司執行長曾文二、孫明為表示，軟體產業是發展趨勢，且園區交通、地形、環境等條件得天獨厚，前景看好，若廠商不來，因開發案有限制業別，變動也必須再提案審查，請鄉親放心；開發案的環境影響評估及水土保持都會依規定辦理，並配合地區排水治理及休閒農業發展、道路開闢。

曾文二說，大坪頂東營區也同時申請開發大型觀光旅館，將搭配軟體園區，提供員工住宿、餐飲及觀光休閒度假，另也打造電競主場、商務會展；東、西營區相輔相成，因開發有期程，希望與苗縣府、苗市公所及鄉親一起努力。

苗縣府於二○○五年向軍方收回營區後，遲未開發，閒置成廢墟；縣府於二○一三年以近八億元賣出，多年也未見開發。因目前地目為丁種建地，福爾摩莎軟體產業園區案，必須變更特定專用區，完成公聽會後，將送交苗縣府供可行性評估報告參考。