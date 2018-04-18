〈北部〉《桃園》國中小視力差 議員促訂校園手機規範

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局統計一○六學年學生視力檢查結果，國中生有七十三．六五％、小學生有四十七％視力不良，昨天引起市議員魯明哲、邱素芬等人關心，直指問題可能出於「過度使用手機、平板」，要求教育局統一規範校內手機使用辦法；教育局回應說，教育部對校內使用手機有規範原則，教育局會研議是否訂定詳細辦法。
教局：授權各校自訂 研議是否統一規範
教育局學輔校安科主任鄭淑玲表示，教育部訂有「校園攜帶行動電話使用規範原則」，內容要求上課時間不使用手機、不干擾其他學生學習，教育局也依此原則授權各校自主訂出辦法管理，對於議員們的提議，將研議是否統一訂定詳細的管理辦法。
據教育局統計，一○四至一○六學年度，國中生視力不良率依序為七十三．二八％、七十三．三六％及七十三．六五％；小學生視力不良率依序為四十八．○八％、四十八．一七％、四十七％。
不少議員指出，每逢上學、放學時間經常可見學生成了「低頭族」，邊走邊使用手機，甚至有學生在上課時間公然玩起手機遊戲、互傳LINE訊息等。
議員：各校自主管理 恐造成師生溝通問題
議員們說，教育局並未統一規範國中、小學生使用手機的辦法，而是讓各校自主管理，如此容易造成師生溝通問題。議員們強調，並不是反對學生使用手機，而是擔心過度使用會傷及視力，教育局必須做出原則性規範。
視力較差學校 將推視力保健行動護眼
鄭淑玲說，教育局已成立「視力保健校際聯盟」，讓視力不良率較高的學校派員參與研習，由專家學者或醫師提出改善視力辦法，另也推動每三十分鐘休息十分鐘的視力保健行動，同時鼓勵各校於下課時間讓學生離開室內到戶外活動。
另外，教育局今年編列一二九三萬元購置兒童節禮物，開放各校自行採購禮券、禮物或活動發送，但市議員劉茂群指出，有國小學童拿到「中國製」的足球玩具，且外包裝全是英文，沒有清楚寫明僅適合「室外使用」，希望教育局能「多用心」；教育局表示，會叮嚀學校採購時注意是否合用。