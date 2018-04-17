〈北部〉燿華排放強鹼廢液 被罰257萬

2018-04-17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕燿華電子宜蘭廠的強鹼性高錳酸鉀廢液，二月六日排入利澤大排被民眾發現；宜蘭縣政府稽查人員檢測後，確定廢液酸鹼值超標，昨依水污染防治法對燿華開罰二五七萬四千元罰款；燿華解釋，當天發現滲漏後就處理完畢，已針對疏失做好改善。

二月六日上午，民眾經過五結利澤大排時，發現水溝出現紫紅色液體，懷疑是周邊工廠偷排廢水，憤而向環保局檢舉。稽查人員到場，循著液體來源往上游檢視人孔及水溝，確定液體來源是燿華電子宜蘭廠。

環保局表示，這個紅色液體是高錳酸鉀廢液具強鹼性，排放管線疑被廢液長期腐蝕出現破洞，紫紅色廢水就從破洞滲漏，經雨水溝流入利澤大排，最後再排入海洋。

燿華電子解釋，廢液管路是被車輛壓破，導致少量廢液流至雨水溝，廠內人員發現已立即清理完畢，也已針對疏失做好改善。

環保局說，廢水酸鹼（PH）值標準應六至九，燿華當天檢出酸鹼值達十二點七，遠超過標準，當天排出廢水量也多，屬情節重大，且燿華曾在去年八月、十二月，被查獲放流水化學需氧量、懸浮固體超標，分別被開罰十萬五千元、十六萬五千元，已有兩次「前科」，經呈報環保署裁罰二五七萬四千元罰鍰，檢舉民眾可獲得罰鍰一成的檢舉獎金。

不只如此，燿華排水管線十四日又被發現「吐白沫」，新城溪遍布白色液體；環保局初驗水溫、酸鹼度均符合規定，但化學需氧量等其他項目仍待進一步化驗。