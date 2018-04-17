〈北部〉天送埤復刻版小火車 下月委外招商

2018-04-17

最快暑期開始營運

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉復刻版小火車試乘活動將在月底截止，接下來要委外經營；三星鄉公所上網公告招商，預定五月八日開標。鄉長黃錫墉說，如果一切順利，希望暑期開始營運。

太平山森鐵全長三十六．九五公里，有天送埤車站等十座車站；一九二四年通車，一九七九停駛後鐵軌被拆除，復駛難度高。三星鄉公所斥資一百八十萬元，在天送埤車站前新建三百五十五公尺環狀鐵道，製造實體三分之一大小復刻版小火車，拖曳兩節車廂，每趟最多乘坐八人，時速二．四公里，繞一圈八分鐘。

免費試乘月底截止

三星鄉公所仿造太平山森鐵，打造復刻版小火車，本月二日開放免費試乘，假日一位難求，一天只有十二個班次，搭載九十六人次；發車前，由公所發放摸彩券，中籤者才能上車，因僧多粥少，想要擠進「窄門」得靠運氣。

黃錫墉說，復刻版小火車除了週二保養停駛，每天上午十點到下午三點半發車載客，假日期間，天送埤車站廣場一天湧入千餘人，由於載客量小，圍觀者比搭車的人多，沒有抽到乘車券遊客，跟在小火車後面，踏著鐵軌前進過過乾癮，形成特殊景象。

黃錫墉說，試乘活動結束後，復刻版小火車暫停載客，但仍定期發動給大家拍照，藉此維持熱度，吸引人潮，基於永續經營考量，公所將委託民間營運，委託案已公告招商，月底截止收件，歡迎有興趣廠商投標。

至於復刻版小火車何時可常態化營運？黃錫墉說，若能如期委外，會要求業者加快籌備腳步，最快暑假復駛，重新與大家見面。