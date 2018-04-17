〈北部〉《新竹市議員提名及徵召》老幹新枝各半 民進黨要搶12席

2018-04-17

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕 民進黨新竹市黨部昨天召開執委會，通過新竹市議員提名及徵召案，將搶十二席，除六名現任議員爭取連任，另推出六名新人，老幹、新枝各半。

市長辦公室主任劉康彥等6新人出線

六名新人除提名立委柯建銘特助鄭美娟、市長林智堅前辦公室主任賴稟豐及前市長室秘書曾文濤、陳建名，另徵召市府社會處長陳雪慧、市長林智堅辦公室主任劉康彥，陳、劉請辭參選，今天生效。

十二人名單與擬參選的選區如下： 第一選區（東區）：劉聲正（現任）、鄭貴元（現任）、曾資程（現任）、鄭美娟、曾文濤；第二選區（南區）施乃如（現任）；第三選區（西區）：陳建名；第四選區（北區）：李妍慧（現任）、賴稟豐、劉康彥。第五選區（香山區）：林盈徹（現任）、陳雪慧。

現任民進黨市議員中則有三人未尋求連任，東區鄭宏輝將轉戰立委，接現任立委柯建銘的棒，西區鄭正宗、北區吳秋穀另有生涯規劃。

林智堅說，尋求連任的六名民進黨市議員受市民好評，加上充滿熱情幹勁的六名生力軍，共組成幸福團隊，將成為打造幸福城市的最佳幫手。

劉康彥說，不論是推動中的新竹之森、微笑水岸、新校園運動、城市美學或兒童醫院、輕軌、大車站等計畫，都需要議員協助，擔任與市民溝通的橋樑，一起和市長共同實踐「幸福工程」。

陳雪慧是基層社工員出身，歷任立委國會辦公室主任、行政院參議等要職，她於市府社會處長任內推動共餐食堂、愛享冰箱、低收入戶微型保險、食物銀行實體店面等政策與無障礙微旅行，手搖自行車等創新方案，都深獲民眾好評。