〈北部〉魚藤坪、內社川鐵橋 爭列古蹟保護

2018-04-17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕韓姓「跑酷」運動教練於日前攀爬苗栗縣三義鄉的縣定古蹟「魚藤坪斷橋」（俗稱「龍騰斷橋」），衍生爭議，也讓台鐵舊山線古蹟維護引發討論。台灣交通文化資產保存學會便針對魚藤坪斷橋旁的魚藤坪、內社川鐵橋提出建議，認為兩座鐵橋具八十多年歷史，結構堅固仍能行駛列車，且見證震災後的重建歷史，是珍貴的交通文化資產，籲苗栗縣政府能納入古蹟保護。

苗縣府已依文資法受理

文化觀光局表示，已接獲台灣交通文化資產保存學會提報兩座橋樑的古蹟審議陳情，目前已依文資法受理該案，但仍有資料待陳請團體補充，後續會再由文化資產委員現勘，並交由苗栗縣無形文化資產審議委員會審議大會評估是否納為縣定古蹟。

台灣交通文化資產保存學會指出，相較於名氣響亮的磚拱型魚藤坪斷橋，鄰近的兩座魚藤坪鐵橋、內社川鐵橋，早期為順應當時技術進程，以易於量產的鈑樑及耐震的鋼筋混凝土，取代舊橋的桁架及紅磚構造，結構堅固，是台鐵舊山線內少數保存良好的鋼樑鐵橋。

學會表示，磚造橋墩橋樑的魚藤坪斷橋於一九三五年遭地震震毀後，便由魚藤坪鐵橋取而代之，成為早期舊山線鐵道重要支柱，現今雖不再開放列車通行，但兩座魚藤坪橋並列，完整記錄台灣鐵路的土木技術演進及災後改線的歷程，是台灣珍貴的鐵道建築史蹟。

學會指出，而內社川鐵橋橫跨鯉魚潭水庫，兩端銜接隧道，是許多觀光客拍照打卡的熱門秘境；兩座鐵橋在新建之時，就採取較高的抗震及承重標準，至今保留原始材料工法風貌，是全台少數機能完好的舊山線鐵橋。