〈北部〉新埔百年老市場 今重新開市

2018-04-17

區域排水、鋪面防滑工程完工

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮公有第一零售市場清朝就有，號稱超過百年歷史！鎮公所為改善購物環境，協調攤商和鄉親共同配合休市超過一週，進行第一期更新工程，改善區域排水和鋪面，今天（十七日）全面重新開市！

新埔鎮長林保祿說，新埔市場百年來是鄉親的好鄰居和幫手，因為「老」所以具有觀光潛力，將規劃轉作觀光市場，因此改善排水，減少淤積、臭味，並改善地面防滑。

為方便施工，把握清明節後市場休市慣例，與攤商們協調，讓包商先進場施工。他說，要讓傳統市場閉門謝客一週，根本是不可能的任務，但是公所辦到了！

昨天儘管傳統市場休市，但有攤商眼見相關工程已差不多做好，忍不住搶先復市，鄉親也樂得逛市場。

林保祿與秘書張明曜、市場管理人黃建辰到場勘查，督促包商務必就原來攤商自治、劃分的格位做好畫線、復舊，讓今天凌晨攤商們重回市場可以井然有序，迅速開市。

林保祿說，這座百年老市場曾一度因使用分區不符規定面臨拆除、搬遷的命運，所幸在縣府和中央支持下，去年用專案檢討變更，成功取得合法地位。

4棟老舊建物將爭取經費補強

但由於歷史太久，建物難免老舊，經初步檢測，五棟市場建物有四棟的耐震係數不符合規定，現在正申請詳評，結果出爐就會爭取經費施工補強，完成後再辦理消防安檢，以確認老市場使用 沒有安全顧慮。