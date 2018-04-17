〈北部〉中壢環中東路整型後 禁挖1年

2018-04-17

〔記者李容萍／中壢報導〕曾被網路票選為「爛路王」的中壢區環中東路，市府進行的路平、纜線下地、人行道改善、中央分隔島綠美化等改善工程均已完工，市長鄭文燦昨出席完工典禮表示，相關工程斥資九千一百萬元，歷經近一年的施工，路面改善後的ＩＲＩ值（國際糙度指標）為二．二九，媲美高速公路水準，且原則上一年內禁止挖掘。

環中東路為連接中壢、平鎮兩區的重要幹道，改善前的路面，因重車長期重壓，造成沿路許多破損及大小坑洞，汽機車行駛經過猶如「跳曼波」般顛簸，更有騎士曾因夜間視線不佳而「被坑」摔車。以往市府養工處接獲坑洞通報後，都通知合約包商進行修補，但修不勝修，去年六月還在一項網路票選中被選為「爛路王」，養工處於是著手進行整體改善工程。

鄭文燦說，環中東路因使用度高，加上大型貨車重壓、過去施工品質不佳等問題，須大幅度進行改善。在路平工程方面，道路全面鋪築十公分厚度的改質瀝青混凝土，鋪築溫度須達一七○度以上，因材質黏性較高、顆粒較粗，能減少車轍產生問題，透過雙鋪熱接能無縫接軌，減少界面處破壞，能延長使用年限。

此外，因舊路基有塌陷、掏空的現象，約有十％的路基得施作改善；而人手孔蓋也調降四○八座、調升五十九座，避免路面顛簸不平的現象。市府也採取一年內禁挖的原則，以保護道路。