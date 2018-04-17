〈北部〉蘇澳轉運站 公所促巴士串聯景點

2018-04-17

預估最快9月完工啟用

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳轉運站站體正在施工，縣府預估最快九月完工啟用；配合蘇花改通車，蘇澳鎮公所希望爭取免費接駁巴士靠站，從轉運站發車直達東澳粉鳥林，串聯蘇澳、東澳觀光景點。蘇澳鎮民則希望爭取台北、蘇澳客運直達班次；縣府表示，會針對地方需求納入評估。

蘇澳轉運站去年初動工，總經費五千萬元，設有三個大客車停靠月台、售票及旅客候車空間、計程車排班區、小客車停車位等，預計九月完工啟用，啟用後由國光客運、大都會客運開行六條客運路線。

民盼開台北、蘇澳直達班次

蘇澳鎮雖有客運可搭往台北，但須繞經冬山及羅東市區，缺乏直達班次；因客運在市區繞行耗時，得多花三十至四十分鐘時間，地方盼轉運站完工後，能開通台北、蘇澳直達班次，不用再繞市區提高搭車意願。

縣府解釋，過去連假期間，曾試辦蘇澳直達台北的國道客運，但搭乘人數不多影響業者經營意願，若地方有需求，會再納入評估。

另，蘇花改蘇澳至東澳段通車，蘇澳鎮公所希望讓鎮內接駁巴士，從蘇澳開行至東澳粉鳥林漁港；鎮長陳金麟指出，鎮公所已提案爭取兩部新型巴士，若經費順利，研議開闢東澳觀光巴士路線。

縣府表示，蘇澳轉運站規劃以國道及蘇澳鎮客運轉乘為主，站體完工後，不僅有兩條開往台北的客運路線進駐，市區接駁巴士也會靠站，配合蘇花改通車，正研議把「宜蘭勁好行」客運路線延伸至南澳鄉，可讓接駁更為完善。