〈北部〉關埔、龍山、科園國小 新生每班增至35人

2018-04-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府教育處昨天表示，教育部特案核定，關埔、龍山和科園等三所國小的新生班級人數可從廿九人增加到卅五人，其中實施總量管制的關埔與龍山國小新生共招收十五班、五百廿五人，有五百六十一人辦理入學登記，無法就讀兩校的新生將協助轉到科園或關東國小，可滿足就學需求。

光埔護苗協會認為，新生每班卅五人，可能影響教學品質；市府教育處長李芳齡表示，關埔地區的關埔、龍山及科園、關東等四所國小已發展共同學習課程，不管孩子在哪所學校就讀，都會提供快樂學習與成長的環境。

李芳齡說，關埔國小今年九月將招收小一新生，這兩年關埔地區人口不斷成長，有家長擔憂孩子無法就近入學，今年是龍年，小一新生較多，市府邀集家長召開會議討論，達成關埔、龍山及科園、關東等四所國小共同學區的劃分。

李芳齡說，由於關埔國小是新設小學，龍山國小則有校舍工程，兩校實施新生總量管制，共發出一千兩百六十七份入學通知，十四日共有八百六十六人辦理入學登記，平均登記率為六十八點四％，扣除重複登記兩校的三百零五人，實際總登記人數為五百六十一人，四月廿八日將辦理報到，如無法就讀兩校的新生將協助轉到科園或關東國小；科園與關東國小是五月十二日報到。