〈北部〉北橫地下道 1年多來2度淹水

2018-04-17

又是抽水機跳電所致

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣北橫公路頭份市永貞路至頭份大橋段地下道，去年一月通車，就傳出工程驗收前，未下雨地下道就積水，苗栗縣政府當時表示是抽水機出問題；但是上週該地下道的抽水機又跳電導致積水，影響交通安全，許多民眾擔心，萬一遇到雨季或颱風，恐嚴重危害交通安全。

苗栗縣議員陳光軒等人到場會勘積水情況，發現水深約三十公分，雖警方立即到場進行交管，但許多車輛開進發現積水嚴重，又立刻掉頭逆向行駛，造成交通大亂。陳光軒痛批，苗縣府去年未先驗收就趕著通車，但現今不到一年半時間，就發生兩次重大積水情況，要求苗縣府應找出問題根源改善。

工務處允加強巡撿垃圾

苗縣府工務處土木科長杜英嘉表示，接獲通報後派人會勘，發現是發電機組跳電，導致抽水機無法運作，於一小時之內排除積水。

杜英嘉說，初判疑似是道路上的塑膠垃圾穿過攔污網漂進地下道底的蓄水池內，導致抽水機的軸心機頭遭垃圾堵塞，抽水機無法抽到水使電力負載過大，因而跳電。後續為避免再發生類似情況，將把攔污網孔隙密度加密，並加強人員巡檢清除垃圾。

5台抽水機因應雨季

另有民眾質疑地下道鄰近中港溪，底下又有暗流地下水，因此經常滲水，而去年完工後也未做好防漏工程，只能靠抽水機定期運轉避免淹水，但一年多內卻又發生兩次抽水機故障，萬一遇到大雨恐影響行車安全。

杜英嘉強調，已經於農曆過年之前進行防漏及導水工程，使滲水能順流進地底的蓄水池內，已大幅改善滲水問題。而目前該路段設有五台抽水機，三台為三十馬力，另有兩台十馬力，苗縣府有信心在雨季來臨時地下道不會淹水。