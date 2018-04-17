〈北部〉《桃園》拆違建接污水下水道 建管處放行補照挨批

2018-04-17

〔記者陳昀／桃園報導〕市府水務局推動「配合污水下水道用戶接管後巷環境改造工程」，協調住戶拆除後巷違建後，免費進行接管及後巷綠美化工程。市議員萬美玲昨天質詢指出，桃園藝文特區的「廿一世紀社區」集合式透天宅半年前配合拆除違建接管，住戶們年初卻發現有一戶向建築管理處申請補發建照獲准、不必拆違建，忍不住大嘆「白拆了！」她更質疑，如果可以「補照」，市府為何沒有清楚告知民眾？

市府指此案為特例 坦承橫向聯繫不

市府對此表示，這是桃園第一起「特例」，該戶因位處邊間，有多餘的建蔽率及容積率可以使用，才得以補照，水務局為保障公共利益，經繞開該住戶施工，已完成附近用戶接管，這次在橫向聯繫確實有些疏失，未來不會再出現「特例」。

萬美玲指出，「廿一世紀社區」算是老社區，多少有違規加蓋情形，水務局施作藝文特區周邊污水下水道用戶接管，多數住戶都配合自費或由建管處拆除違建，但當時水務局並未告知可以補照，確實對其他人不公平。

市府建築管理處副處長邱英哲說，這是後巷接管工程遇到違建補照的首例，該戶位處邊間，建蔽率及容積率還有增建空間，依法可以補發建照，後續再申請使用執照，但這種特例真的少之又少。

水務局長劉振宇坦言，這起特例在橫向聯繫上有些疏漏，以往水務局只與建管處的拆除科合作，因此建管處建照科接獲申請時沒有會辦。

水務局表示，依水利法規定，用戶必須在污水下水道公告使用起半年內完成接管，現行的後巷環境改造工程是由市府出資，若住戶不願配合，必須自行完成接管，否則可處一千元至一萬元罰鍰。